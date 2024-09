Briganti Film Festival: Tre giorni di cinema indipendente a Sante Marie

Sante Marie. Dal 13 al 15 settembre 2024, Sante Marie (AQ) ospiterà il “Briganti Film Festival”, un evento di cultura e cinema che celebra l’autorialità nel cinema italiano indipendente. Il festival, che ha ricevuto l’alto Patrocinio della Regione Abruzzo, è organizzato dalla società di produzione cinematografica Oro Studios.

Marco Monno, fondatore di Oro Studios e presidente del Festival, dichiara: “Quest’anno, il festival celebra il meglio del cinema italiano indipendente, con una selezione di cortometraggi che esplorano tematiche variegate. Invitiamo cineasti, appassionati di cinema e tutta la comunità a unirsi a noi per questa straordinaria celebrazione della creatività e dell’arte cinematografica.”

Il festival presenterà 13 cortometraggi finalisti, valutati da una giuria di esperti. Oltre alle proiezioni, il programma include dibattiti culturali, presentazioni di libri e un’esposizione di macchine cinematografiche d’epoca a cura del MuMAC dell’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica”.

Tra gli eventi collaterali, la presentazione dei libri “Sotto il Sole Nuovo” di Vincenzo Vetere e “Diario di un Mediano” di Antonio Foccillo, che sottolineano la sinergia tra cinema e letteratura.

Il sindaco Lorenzo Berardinetti ha espresso entusiasmo per l’iniziativa: “Questo Festival ci permetterà di dare ulteriore lustro al nostro territorio e di accogliere professionisti del settore da tutta Italia. Amplieremo la nostra rete di sentieri con un percorso dedicato, permettendo ai partecipanti di esplorare i luoghi storici e i paesaggi del nostro paese.”

Marianna Adamo, direttrice artistica del festival, sottolinea l’importanza della collaborazione con l’Istituto Cinematografico dell’Aquila: “Questa partnership è un’opportunità straordinaria per esaltare l’autorialità e l’innovazione che sono al cuore del nostro festival.”

I vincitori riceveranno premi unici realizzati da Valeria Di Pofi dell’Imperium Artis di Roma: opere d’arte dipinte a mano su pietra grezza, che incarnano l’essenza del Festival.

Il Briganti Film Festival si propone come un punto d’incontro per registi emergenti e consolidati, offrendo una piattaforma per esplorare nuove frontiere narrative e tematiche inedite nel panorama cinematografico italiano.

Per ulteriori informazioni e il programma completo, visitare il sito web ufficiale del festival.

www.brigantifilmfestival.it