CAMMINO DI SANTIAGO – L’ INCONTRO DEL SANTO PADRE CON I PELLEGRINI ITALIANI E LA NASCITA DELL’ASSOCIAZIONE A.C.I.C.

– ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALIANA DEI CAMMINI: CAV. VALENTINO PISEGNA ACCADEMICO E DIVULGATORE DEL CAMMINO DI SANTIAGO.

“Le persone che fanno il Cammino di Santiago fanno un vero pellegrinaggio? O è qualcos’altro?” Questa è la domanda posta da Papa Francesco ai cinquemila pellegrini italiani del Cammino di Santiago presenti all’udienza speciale nella Basilica di San Pietro il 19 dicembre scorso, invitando tutti a riflettere sul “vero pellegrinaggio“. Rispetto invece al considerevole aumento di viaggiatori registrato negli ultimi decenni: “È interessante vedere come è cresciuto il numero dei pellegrini verso Santiago in questi ultimi trent’anni. E tra questi ci sono stati anche i miei predecessori San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, i quali hanno voluto visitare quel Santuario, soprattutto per il suo grande rilievo nella storia cristiana dell’Europa”.

Il Pontefice ha anche ricordato che il pellegrinaggio cristiano deve essere caratterizzato da tre elementi essenziali: il silenzio, il Vangelo e il servizio agli altri, incoraggiandoli a “fare attenzione a chi si incontra lungo la strada” in riferimento al protocollo Matteo 25. “Quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. “Lungo la strada, essere attenti agli altri, specialmente chi fa più fatica, chi è caduto, chi ha bisogno”, questo l’appello di Papa Francesco che aggiunge: “San Luigi Guanella diceva che lo scopo della vita di chi crede è fare in modo che nessuno sia lasciato indietro“.

All’udienza speciale del 19 dicembre, organizzata dalla Famiglia Guanelliana impegnata nel dare accoglienza spirituale ai pellegrini a Santiago e Finisterre, hanno preso parte l’Arcivescovo di Santiago Monsignor Francisco Prieto Fernández e l’Arcivescovo di Lucca Monsignor Paolo Giulietti, assistente spirituale della Confraternita di San Giacomo di Perugia, anch’essa impegnata in questo servizio di evangelizzazione. Presente anche il suo Presidente Prof. Jacopo Caucci Von Sauken.

L’incontro in Vaticano è stato il primo evento pubblico per l’A.C.I.C. – Associazione Culturale Italiana dei Cammini -, in cui poter celebrare la propria nascita e definire i propri intenti ed obiettivi: promuovere e divulgare la conoscenza dei Cammini verso Gerusalemme, Roma e Santiago de Compostela.

La delegazione A.C.I.C. guidata dal Dr. Michael Cipriano (Presidente) e composta dai soci fondatori Rocco De Concilis (Vicepresidente), da Salvatore Romeo (Tesoriere) e dal Segretario Mirko Manias, è stata ricevuta sia dall’Arcivescovo di Santiago che dall’Arcivescovo di Lucca, ed ha fatto dono della prima maglia ufficiale con il logo dell’Associazione a Papa Francesco.