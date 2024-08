CELANO. ANCHE QUEST’ANNO CONSEGNATE LE BORSE DI STUDIO E GLI ATTESTATI AGLI STUDENTI MERITEVOLI

Il Comune di Celano ha assegnato, nel corso di una cerimonia che si è celebrata nella mattinata odierna nella Sala Consiliare del Municipio, le borse di studio e gli attestati, quale riconoscimento al merito per gli studenti che hanno conseguito i massimi voti al termine dei percorsi scolastici di scuola media e di scuola superiore, dimostrando così predisposizione allo studio e particolare attitudine alle diverse attività educative.

A renderlo noto è il consigliere comunale con delega alle Politiche Scolastiche, Lisa Carusi, che aggiunge: “La finalità è quella di incoraggiare il proseguimento degli studi. L’assegnazione della borsa di studio in denaro e dell’attestato è un doveroso riconoscimento volto a rendere merito ai ragazzi che si sono distinti per impegno e costanza durante il corso degli anni scolastici. Ci auguriamo che le borse di studio possano rappresentare per loro uno stimolo a proseguire il percorso scolastico con determinazione, per coronare al meglio le proprie ambizioni e realizzare le loro aspettative”.

Alla cerimonia hanno partecipato, oltre al Sindaco Settimio Santilli e al consigliere Lisa Carusi, il Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Celano, prof. Massimo Pizzardi, il Dirigente scolastico del Liceo Scientifico, prof.ssa Tania Ulisse, la referente del Liceo B. Croce, prof.ssa Nora di Bernardo, nonché i genitori e i familiari degli studenti premiati.

“Un contributo che mira da un lato a premiare gli studenti per l’impegno e la costanza nello studio, dall’altro a offrire un piccolo sostegno ai genitori nel delicato compito della formazione dei propri figli – conclude l’Assessore Carusi.

Ecco l’elenco completo dei premiati: Torrelli Damiano, Villa Cesare Manuel, Belviso Chiara, Pestilli Francesco, Di Loreto Federica, Di Vito Francesca, Rossi Serena, Stornelli Anna, Baldini Carla, Marianetti Melissa, Marcanio Lilia, Chen Sofia (Istituto Comprensivo Celano), Rebecca Melchiades De Assuncao Junior (Liceo Classico), Giannetta Aurora, Santucci Aurora, D’Ovidio Anastasia, Ciccarelli Maria (Liceo Scientifico), Fellini Lucia (Liceo B. Croce).