Celano. Coste-Aia: un quartiere rinnovato, un futuro migliore per i residenti. Riqualificate via Liri, via Sangro e l’intera scalinata di via della Pineta

Dopo decenni di attesa, il popoloso quartiere di Coste-Aia si presenta oggi completamente rinnovato, restituendo ai suoi abitanti un ambiente urbano migliorato e più vivibile. L’importante intervento di rigenerazione urbana, avviato anni fa con il rifacimento di altre strade, ha finalmente coinvolto le principali arterie del quartiere, ponendo le basi per una rinascita concreta e duratura.

“Il progetto di riqualificazione dell’area, a cui teneva moltissimo il compianto ex assessore Vincenzo Montagliani – afferma il Sindaco di Celano Settimio Santilli – ha visto il rifacimento dei sottoservizi primari e della pavimentazione di via Liri, via Sangro e delle traverse collegate, inclusa la ristrutturazione dell’intera e lunga scalinata di via della Pineta, uno degli elementi più caratteristici della zona. Questi interventi infrastrutturali non solo migliorano la sicurezza e la funzionalità della rete viaria, ma contribuiscono anche a valorizzare l’estetica e l’identità storica del quartiere”.

L’opera di riqualificazione, tuttavia, non si ferma qui. A breve, il progetto verrà ulteriormente perfezionato con piccoli interventi di arredo urbano e l’implementazione di un piano di viabilità e parcheggio più efficace. Questi miglioramenti renderanno il quartiere non solo più accogliente e sicuro, ma anche più funzionale per residenti e visitatori.

“A nome dell’amministrazione comunale esprimo grande soddisfazione per il risultato ottenuto e riconfermo l’impegno a proseguire con ulteriori progetti di rigenerazione urbana, per migliorare la qualità della vita nei diversi quartieri della città” – conclude il Sindaco Santilli.