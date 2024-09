Celano. Grave degrado e pericoli al parco giochi ‘Santa Rita’: l’amministrazione ignora la sicurezza e le esigenze di famiglie e bambini

Il Pd di Celano segnala il gravissimo stato di degrado del parco giochi ‘Santa Rita’. La situazione è allarmante: pezzi di vetro rotti sono sparsi nell’intera area, il terreno continua a cedere e presenta buche pericolose che non vengono ripristinate e tantomeno messe in sicurezza. Le panchine sono arrugginite, la recinzione è del tutto inadeguata e i giochi risultano estremamente rischiosi per i bambini più piccoli. Le attrezzature e la loro disposizione sembrano completamente non conformi alle normative vigenti.

È inaccettabile che un’area dedicata ai più piccoli sia lasciata in tali condizioni. Chiediamo un intervento immediato per garantire la sicurezza dei bambini e il ripristino delle strutture. È urgente che l’amministrazione comunale prenda provvedimenti per sistemare il parco giochi garantendo gli standard di sicurezza richiesti.

Il Pd di Celano “esprime forte critica all’amministrazione Santilli per l’assenza di una visione complessiva della città. Il parco giochi ‘Santa Rita’ è lontano dal rispondere alle necessità dei bambini e alle normative di sicurezza. Inoltre, il tanto annunciato parco in località ‘Rione Crocifisso’ è ancora un progetto fantasma. È tempo che l’amministrazione comunale dimostri maggiore impegno e concretezza, mettendo in atto piani reali e tempestivi per il miglioramento delle aree pubbliche destinate ai più piccoli”.