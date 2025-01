CELANO, SCUOLA GUIDA E STILI DI VITA SANI: UN INCONTRO PER PROMUOVERE LA SICUREZZA STRADALE

CELANO – Domani, martedì 28 gennaio, alle ore 18.00, presso i locali dell’Autoscuola Villa in via F.Carusi, si terrà un’importante iniziativa promossa dal Presidente del consiglio comunale di Celano, Avv. Silvia Morelli, in collaborazione con lo “Sportello d’ascolto promozione della salute e prevenzione delle dipendenze” Arcat e la suddetta autoscuola. L’evento si propone di sensibilizzare gli iscritti al corso per conseguire la patente sull’importanza di adottare stili di vita sani e responsabilità alla guida.

L’incontro vedrà la presenza di autorità locali e professionisti del settore, tra cui il Sindaco di Celano, Ing. Settimio Santilli ed i dottori psicologi Cristiano Di Salvatore e Jessica Ruscitti. Durante la serata, saranno presentati interventi mirati a promuovere una cultura della sicurezza stradale e a discutere le problematiche legate alle stragi che continuano a verificarsi sulle nostre strade.

Le statistiche parlano chiaro: le stragi stradali rappresentano una delle principali cause di morte e lesioni gravi, specialmente tra i giovani. È fondamentale creare una maggiore consapevolezza su come le scelte quotidiane, tra cui uno stile di guida responsabile e la prevenzione delle dipendenze, possano fare la differenza. Attraverso questo evento, si intende non solo informare, ma anche coinvolgere attivamente i partecipanti in una discussione aperta sui comportamenti da adottare per una mobilità più sicura.

“È nostro dovere fare attività di prevenzione per cercare di sensibilizzare le persone ad uno stile di vita sano. Questa iniziativa promette di essere un momento di riflessione e crescita collettiva, per costruire insieme un futuro più sicuro e consapevole sulle strade” – dichiara il Presidente Morelli.