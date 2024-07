CHIUSURA DELLE GOLE AIELLI – CELANO SENTIERO 12, AL MOMENTO NESSUNA ORDINANZA SINDACALE: PRIMO RILIEVO DEL CAI CELANO CONFERMA SICUREZZA DEL PERCORSO

In seguito alla segnalazione ricevuta nel pomeriggio di ieri dal CAI Avezzano, in cui si segnalava la caduta di un masso nelle Gole di Aielli Celano-Sentiero 12, il Parco Sirente-Velino ha ritenuto di chiudere prudenzialmente lo stesso sentiero fino a mercoledì 31 luglio compreso, informandone i sindaci di Aielli, Celano e Ovindoli, i quali con cautela hanno valutato opportunamente di non emanare ordinanze di chiusura al momento prima di verificare la veridicità della segnalazione e lo stato dei luoghi dandone disposizione al CAI sezione di Celano.

I rilievi effettuati stamattina dal CAI, che hanno interessato l’intero percorso delle Gole comprese le varianti alla Fonte degli Innamorati, al Monastero di San Marco e all’area picnic/belvedere, fino al Fontanile di Val d’Arano, hanno evidenziato che non ci sono segni evidenti di crolli recenti. I sentieri risultano percorribili in sicurezza. L’unico ostacolo rilevato è un pino caduto sul sentiero per il Monastero, ma facilmente sormontabile. Lo stesso CAI di Celano si organizzerà nei prossimi giorni per la sua rimozione.

Il sentiero 12 rimarrà tuttavia chiuso al momento, in attesa dei rilievi tecnici del Parco Sirente Velino, a seguito dei quali si potranno prendere le decisioni più opportune e definitive.

Ricordiamo infatti che le Gole di Celano sono rimaste chiuse per oltre 10 anni con conseguenze molto negative per il settore turistico a seguito del terremoto dell’Aquila del 2009 e delle relative ordinanze sindacali dell’epoca.

I tre Sindaci Settimio Santilli di Celano, Enzo di Natale, Angelo Ciminelli raccomandano molta prudenza nell’attraversamento degli altri sentieri delle Gole, e di munirsi degli appositi strumenti ed indumenti.