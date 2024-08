COMUNE DI CELANO: DAL 9 SETTEMBRE ATTIVAZIONE SUE. LE PRATICHE NON POSSONO ESSERE PIÙ PRESENTATE IN FORMA CARTACEA E TRAMITE PEC

A partire da lunedì 9 settembre 2024 le pratiche edilizie potranno essere presentate solo tramite CPortal.

Per questo motivo, si comunica che qualsiasi pratica edilizia presentata con diversa modalità (in cartaceo o tramite PEC) sarà rifiutata, ad eccezione delle istanze presentate direttamente dai cittadini senza incarico al tecnico professionista (per esempio per edilizia libera, accesso atti, CDU).

Non sarà necessario presentare la copia cartacea all’ufficio tecnico comunale dopo l’inoltro digitale dell’istanza: l’eventuale copia cartacea dei soli elaborati grafici verrà richiesta dall’ufficio eccezionalmente solo in casi particolari.

Qualsiasi comunicazione o integrazione riguardante le pratiche edilizie ‘aperte’, ovvero presentate fino al giorno 8 settembre 2024, deve invece essere presentata tramite PEC, allegando tutta la documentazione necessaria, quindi NON trasmesso tramite CPortal (per esempio: integrazioni, inizio/fine lavori, volture, proroghe, ecc…).

“Lo sportello unico per l’edilizia digitale, come già il Suap (sportello unico per le attività produttive) offrirà ai professionisti e i cittadini un servizio più Smart ed immediato. Con questo nuovo servizio online sarà possibile presentare le pratiche edilizie in modalità telematica comportando una notevole abbreviazione dei tempi per la determinazione delle stesse a vantaggio di una maggiore efficienza e trasparenza” – comunica il consigliere con delega all’urbanistica, Ermanno Bonaldi.

Il Comune di Celano intende portare a conoscenza, i tecnici e gli utenti, dei vantaggi legati alla nuova versione dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), la soluzione online di ultima generazione qualificata AGID in grado di agevolare gli abitanti nella gestione degli interventi edili e urbanistici, attraverso un corso webinair ( iscrizione al link https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_mf–zsZ9Qs6K7eN4vbQFVA#/registration) che si terrà giovedì 05 settembre dalle ore 14.30. Nel corso dell’incontro verranno illustrate le seguenti Funzionalità

• Accesso alle informazioni di come presentare le varie tipologie di pratiche edilizie

• Presentazione delle pratiche edilizie in formato digitale

• Consultazione dei regolamenti comunali

• Consultazione dello stato delle pratiche edilizie presentate

Uno strumento di facile fruibilità nel quale l’utente potrà muoversi agevolmente per gestire le proprie istanze edilizie e relazionarsi in modo diretto e immediato con il Comune.