COMUNE DI CELANO, PUBBLICATO L’AVVISO PER L’ACCESSO ALLE RISORSE DESTINATE ALL’ACQUISTO DI AUSILI SPORTIVI PER PERSONE CON DISABILITÀ

È stato pubblicato l’avviso che stabilisce le procedure per l’accesso alle risorse destinate all’acquisto di ausili sportivi, messi a disposizione in uso gratuito per le persone con disabilità interessate all’avviamento alla pratica sportiva. Questa iniziativa è attuata in conformità con il decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani dell’11 aprile scorso, che ha previsto un riparto di 1,5 milioni di euro dal “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” per sostenere questa misura.

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) che desiderano richiedere il contributo per l’acquisto degli ausili sportivi possono accedere alla Piattaforma informatica dedicata. La stessa è disponibile all’indirizzo: [https://ausiliperlosport.sportesalute.eu](https://ausiliperlosport.sportesalute.eu).

Silvia Morelli, delegata alle politiche sociali e alla disabilità del comune di Celano, ha commentato: “Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale per garantire l’inclusione delle persone con disabilità nel mondo dello sport. Gli ausili sportivi non solo facilitano la pratica sportiva, ma contribuiscono anche a migliorare la qualità della vita e a promuovere l’autonomia di queste persone. Si invitano, pertanto, tutte le associazioni sportive, ed in particolare quelle che operano sul nostro territorio, a rispondere all’avviso affinché concedano ai più fragili la possibilità di fare sport in una società che purtroppo, oggi, ancora non è in grado di garantire questo servizio e ad impegnarsi per un futuro più inclusivo”.