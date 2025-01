COMUNE DI CELANO: ULTIMI GIORNI PER PRESENTARE LA DOMANDA PER IL BONUS NATALITÀ 2024. SCADENZA TERMINE 31/01/2025

Il Comune di Celano ricorda che sono in scadenza i termini per la presentazione della domanda per la concessione del “bonus comunale una tantum per i nuovi nati e/o minori adottati residenti” per l’anno 2024, un’iniziativa pensata per rafforzare la natalità nella città di Celano e supportare economicamente le famiglie residenti. Il bonus, che varia da un minimo di € 350,00 a un massimo di € 500,00 per ogni minore, rappresenta un importante passo verso il sostegno alla genitorialità. Questa misura si propone di offrire un aiuto concreto alle famiglie, sia naturali sia adottive, attraverso un contributo economico che promuove e tutela la natalità.

Per poter accedere al bonus, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

Evento di nascita e/o adozione compreso tra il 01/01/2024 e il 31/12/2024.

Almeno un genitore deve essere iscritto all’anagrafe del Comune di Celano al momento della domanda.

Il nascituro deve essere iscritto nell’anagrafe del Comune di Celano al momento della nascita/adozione.

Le richieste devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali e sul sito istituzionale. La domanda deve essere sottoscritta da entrambi i genitori e può essere presentata anche da uno solo di essi. È necessario allegare la fotocopia del documento di riconoscimento di entrambi i richiedenti.

In caso di cittadini non comunitari, è richiesto il possesso di un regolare titolo di soggiorno. Per i parti gemellari, è necessaria una domanda per ogni nascituro. Il bonus è cumulabile con altri benefici previsti per la natalità e il sostegno al reddito delle famiglie.

Le domande devono essere consegnate in forma cartacea presso l’Ufficio Protocollo del Comune o inviate all’indirizzo PEC [email protected] entro il 31 gennaio 2025.

Per ulteriori informazioni e assistenza alla compilazione, è possibile contattare l’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Celano dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 al numero 0863/7954204.

“L’istituzione di questo bonus rappresenta un impegno concreto da parte dell’Amministrazione Comunale per sostenere le famiglie e promuovere la natalità nel nostro territorio” – dichiara l’Assessore alla Famiglia e alle Pari Opportunità, Divina Cavasinni- “Invitiamo, quindi, tutti i genitori che soddisfano i requisiti a non perdere questa opportunità e a presentare la domanda entro i termini stabiliti”.