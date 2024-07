Corrimarsica UISP: seconda edizione alle porte per l’Ecotrail del Viglio il 28 luglio a Meta

Molto più di una semplice corsa in montagna: l’Ecotrail del Viglio è oramai alle porte e l’Associazione Sportiva Dilettantistica Ecoroscetta sta mettendo a punto l’evento che ricalca nelle linee generali le caratteristiche della prima edizione. Domenica 28 luglio, per il secondo anno di fila, il trail avrà un carattere competitivo sulla distanza di 17,5 chilometri e con 948 metri di dislivello attraverso le località di Scifellitti, Ara San Salvatore, Montagna Spaccata e Cerasoli. Ritiro pettorali a partire dalle 7:00, partenza alle 8:00 e arrivo in piazza della Chiesa a Meta che è il paese più in alto (quota 1.051 metri) della Valle Roveto da dove si possono ammirare panorami mozzafiato su tutta la valle. Il tempo massimo per giungere all’arrivo è di 4 ore. Il percorso ha una difficoltà medio bassa, non richiede una preparazione particolare ma, senz’altro, una pregressa e/o attuale confidenza con terreno montuoso. All’arrivo un ristoro d’asporto per ritemprare le fatiche degli atleti, mentre le premiazioni interessano i primi tre assoluti uomini e donne, i primi tre di ogni categoria e le iscrizioni si chiudono al raggiungimento di 150 concorrenti. Info utili e regolamento disponibili a questo link reg_viglio.pdf (digitalrace.it)