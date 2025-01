Emozioni in mountain bike tra Aielli e il Parco Sirente-Velino: il 18 maggio ecco l’ottava edizione della Sirente Bike Marathon

La mission reciproca dell’Avezzano Mtb e del Gruppo Alpini Aielli continua per promuovere l’evento più atteso ad Aielli e nel territorio del Parco Sirente-Velino: la Sirente Bike Marathon si ripresenta agli occhi degli appassionati di mountain bike domenica 18 maggio con inserimento nei circuiti Abruzzo Mtb Cup e Race Cup Centro Italia Mtb.

Una manifestazione che è una garanzia grazie al crescente successo ottenuto negli anni passati (nel 2019 teatro dei Campionati Italiani Marathon sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana) e l’ottava edizione ha tutte le prerogative per essere un evento di altissimo livello con l’intento di attrarre persone ed ammirare le bellezze del borgo di Aielli e la grande risorsa turistica del Parco Sirente-Velino in sella a una mountain bike o anche da semplici spettatori.

Sono confermati i due percorsi marathon di 74,3 chilometri e la point to point di 32,4 chilometri. L’unica novità di questa edizione è l’allungamento del percorso marathon di 4 chilometri nel territorio di Ovindoli comprendente il passaggio a Piani di Pezza.

In questa fase iniziale, le iscrizioni sono in vigore alla quota agevolata di 25 euro per poi cambiare quota a partire dal 2 febbraio. Le tariffe e le modalità per iscriversi sono disponibili a questo link https://www.sirentebikemarathon.it/iscrizioni/

Comunicato Stampa Sirente Bike Marathon