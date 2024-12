Grande successo per il mercatino di Natale dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci” 

“Artisticamente” si avvicina al Natale! Mercoledì 18 dicembre 2024 si è svolto presso gli ambienti della scuola dell’Infanzia San Bernardino e della scuola primaria De Amicis, il mercatino di Natale dalle finalità benefiche e spirito inclusivo.

Ogni partecipante è stato protagonista del pieno valore di solidarietà e di cittadinanza attiva. Le creazioni vendute sono state realizzate dalle bambine e dai bambini dei plessi rispettando ciascuna abilità manuale in base all’età dei piccoli artisti. All’evento hanno collaborato alcune classi della scuola primaria De Amicis con la realizzazione di manufatti a tema natalizio. La partecipazione a questo pomeriggio di festa è stata estesa anche a tutte le famiglie “in uscita” dagli asili nido della città, sottolineando così l’importanza del Sistema Integrato 0/6 che vede l’I.C Carducci luogo connotato da temi pedagogici, didattici e organizzativi in linea con i principi di continuità educativa e di condivisione con il territorio aquilano.

L’importante somma ricavata, in entrambi i plessi scolastici, sarà devoluta all’associazione Brucaliffo-Clown in corsia per portare sorrisi e allegria ai bambini ricoverati, augurando così un sereno e felice Natale da parte della Dirigente scolastica dott.ssa Alessandra Di Mascio, del personale ATA e da tutti gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo G. Carducci.