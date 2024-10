Il 23 ottobre ad Aielli presentazione del “Libro bianco – Sussistenza e sanità” a cura di Aldo Ferrara e Antonio Caputo per Aracne Editore.

Mercoledì 23 ottobre, alle ore 10.30, presso l’oratorio di Aielli (AQ) verrà presentato un volume dal titolo “Libro bianco – Sussistenza e sanità” a cura di Aldo Ferrara e Antonio Caputo per Aracne Editore.

Il volume si compone di due tomi e quattro parti ed è dedicato ai diritti disapplicati che nella nostra società civile avrebbero dovuto essere attuati come da Costituzione.

Si parlerà di povertà, di sanità pubblica, di diritto al servizio pubblico e del mancato diritto alla rappresentatività, nonché di molti altri argomenti inerenti a queste tematiche.

Il sindaco di Aielli, Enzo Di Natale, sarà presente al dibattito e si è espresso come segue in merito: “Aver voluto, su un muro del nostro paese, la Costituzione Italiana, significa anche volerne parlare, sempre e comunque, per la sua importanza e la sua centralità. Per questo siamo orgogliosi di ospitare la presentazione del libro di Aldo Ferrara e Antonio Caputo; un’opera che parla molto e approfonditamente della nostra Costituzione, in maniera chiara e utile. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare: parlare di Costituzione vuol dire parlare di tutti noi”.