IL CONCERTO DISCOVERLAND DI ROBERTO ANGELINI, PIER CORTESE E NICCOLÒ FABI CHIUDE IL 42° SULMONA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

A conclusione della 42esima edizione del Sulmona International Film Festival, sabato 9 novembre, in quel del Teatro comunale Maria Caniglia di Sulmona, si terrà il concerto Discoverland del trio Angelini-Cortese-Fabi. Dopo la premiazione che si svolgerà, come sempre, al Cinema Pacifico, Sulmonacinema Aps è lieta di invitare la cittadinanza e coloro che vorranno prendere parte allo show, all’unica tappa abruzzese del tour del gruppo.

Il progetto Discoverland, nato come sperimentazione musicale con il riutilizzo di opere come materia prima, prende avvio con l’album omonimo nel 2012 e vede la ricerca di sonorità originali e personali, grazie a incontri suggestivi come quelli tra Bjork e i Kings of Convenience o tra Ben Harper e De André. Il percorso continua con “Drugstore”, il secondo disco pubblicato nel 2016 in cui vengono rimaneggiate altre mitiche cover della storia della musica internazionale, con un approccio elettro-bucolico.

Dopo anni di concerti in giro per l’Italia, nasce l’urgenza di confrontarsi con nuovi territori. Questa volta, oltre alla ricerca sonora, c’è la necessità di un racconto, di un vero e proprio Concept album di canzoni inedite. L’acceleratore del nuovo progetto è un viaggio in India. Il pretesto, un concerto del cantautore Niccolò Fabi.

L’ultimo disco è stato registrato dal trio Pier Cortese, Roberto Angelini e Niccolò Fabi al Jedi studio di Roma ed è stato scritto e prodotto con l’amico Leo Pari, da sempre vicino al progetto Discoverland, tanto che aprirà il concerto di Sulmona insieme a Alessandro Ragazzo. L’album, dal titolo “Ero” (FioriRari / Santeria, distr. Audioglobe), è stato presentato per la prima volta il 3 ottobre alla Santeria Toscana 31.

La prevendita è aperta e i biglietti sono disponibili sul circuito Ciaotickets al seguente link diretto

https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/discoverland-feat-niccolo-fabi