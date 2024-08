Il Marsican Brass Quintet in concerto a Navelli il 9 agosto: un viaggio musicale con il travolgente quintetto di ottoni abruzzese

Tornano a Navelli i cinque straordinari musicisti che compongono il Marsican Brass Quintet. L’evento promosso dalla Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” è inserito nella fortunata rassegna “Meraviglie a portata di mano” che anche quest’anno sta animando i borghi e i comuni dell’Altopiano di Navelli con concerti, spettacoli, escursioni, incontri, visite guidate e tanto altro ancora. La nuova data per il concerto del Marsican Brass Quintet, che recupera quella in programma lo scorso 3 agosto rinviata a causa del maltempo, è in programma per venerdì 9 agosto in Piazza San Pelino con inizio alle ore 21,30. In caso di maltempo il concerto si svolge presso la nuova sede municipale di Navelli.

Marsican Brass Quintet è un progetto nato nel 2009 da cinque amici musicisti impegnati a promuovere la musica da camera per ottoni, proponendo un accattivante repertorio che spazia dalle composizioni originali per questa formazione fino ad arrangiamenti e trascrizioni tratte dal repertorio sinfonico, lirico, jazz e leggero internazionale.

I componenti sono professionisti attivi sia come solisti che in prestigiose formazioni cameristiche e sinfoniche: Giuseppe Iacobucci, tromba; Marco Scamolla, tromba; Giovanni Piacente, corno; Stefano Tomasi, trombone e Alessandro Caretta, basso tuba.

Nel corso degli anni il quintetto ha tenuto oltre 200 concerti in tutta Italia suonando per prestigiose sedi concertistiche come la Società dei Concerti di Milano, il Festiv’Alba, con il Colibrì Ensemble, per la stessa Società Aquilana dei Concerti Barattelli e molte altre.

Il concerto del Marsican Brass Quintet è un viaggio musicale nel tempo, rimbalzando fra i diversi continenti, dalla musica barocca al jazz, passando per le grandi arie d’opera e la musica da film., con suoni e ritmi originali e coinvolgenti.

Ingresso libero.