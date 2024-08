Isweb Avezzano Rugby, il pilone Mocerino convocato nella selezione dei Lupi: “per me è un onore indossare questa maglia”

Marco Mocerino, pilone dell’Isweb Avezzano Rugby, è stato convocato nella selezione dei Lupi per la partita contro le Fiamme Oro all’Aquila questo venerdì, 30 agosto. Quella dei “lupi” è una squadra composta da giocatori appartenenti ai club dell’Italia centro-meridionale, fondata a Roma il 23 maggio del 1977. Un team di giocatori invitati a indossare la maglia in occasione della prima edizione del trofeo “Dan John”.

“Per me è un onore essere stato convocato dalla selezione Lupi per questo match di altissimo livello contro le Fiamme Oro rugby. Nella giornata di ieri ho avuto il piacere di conoscere lo staff e soprattutto i ragazzi di questa selezione, ragazzi giovani come me alla quale si aggiunge un buonissimo livello tecnico”, commenta con orgoglio Marco Mocerino, pilone formatosi rugbisticamente in giallonero che, negli ultimi anni, è cresciuto moltissimo sotto la guida tecnica dei coach Rotilio e Troiani, “se sono stato preso vuol dire che anche io rispecchio queste qualità e cercherò di dimostrarle nella partita che si terrà venerdì all’Aquila”

Queste le parole del presidente dell’Isweb Avezzano Rugby, Alessandro Seritti: “Siamo veramente felici che un nostro atleta sia stato convocato con la rinata selezione dei Lupi. Sono certo che Marco si farà valere sia sul campo che fuori dal rettangolo di gioco considerando le spiccate qualità tecniche ed umane del ragazzo. Rappresenterà non solo la nostra società ma l’intero Abruzzo essendo l’unico atleta proveniente da una realtà sportiva non laziale. Ringrazio Maurizio Amedei, Presidente del Comitato Lazio Rugby, per l’enorme lavoro messo in atto al fine di dare nuova vita ad una selezione che, per un paio di decenni, ha contribuito alla crescita del rugby italiano. Colgo l’occasione per invitare i Lupi a disputare un prossimo incontro presso il nostro centro sportivo, sarà per tutti noi e per la nostra città motivo di grande orgoglio”.