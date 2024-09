La solidarietà torna all’Aquila: nel supermercato Conad presso il centro commerciale Amiternum, sabato scorso sono stati raccolti 1440 kilogrammi di generi alimentari, grazie alla generosità della cittadinanza e all’opera benefica di tutti i volontari.

«Un grazie alla generosità di tutti! Sabato sono stati raccolti ben 1440 kilogrammi di generi alimentari, che saranno presto distribuiti a chi ne ha bisogno- così ha commentato Luigi Cordeschi Presidente dell’Associazione Dona un pasto per la dignita Odv- in seguito al risultato della raccolta alimentare effettuata lo scorso sabato. «Ringraziamo il supermercato Conad presso il centro commerciale Amiternum dell’Aquila per la consueta grande ospitalità e tutti i gruppi di volontari che ci hanno aiutato: gli Amici di San Basilio, le volontarie della Parrocchia Santa Maria Mediatrice gli amici del Gruppo L’Aquila – Cisom – Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta, il Gruppo Scout L’Aquila 2 Federazione scoutismo europeo dell’Associazione italiana guide e scouts d’Europa cattolici. Vi aspettiamo alla prossima raccolta».

I volontari, continuano con la loro opera benefica senza sosta, per assicurare pasti quotidiani alle tante persone che si trovano in situazione di difficoltà, in famiglie dove molto spesso sono presenti anche bambini. Con soddisfazione nella tarda serata di sabato, sono terminate le operazioni di sistemazione delle 94 scatole suddivise per tipologia di alimento: riso, fette biscottate, latte, zucchero farina, olio, pasta, legumi, passata di pomodoro, tonno, carne in scatola e varie, tutte predisposte per le successive operazioni di consegna.

Queste azioni di volontariato sono un ristoro per chi riceve ma anche per coloro che offrono un servizio fondamentale verso le fasce più deboli, guardando oltre se stessi e ampliando le esperienze di solidarietà, affinchè il volontariato possa diventare non solo un’opportunità di crescita, ma anche un elemento di stimolo verso una società migliore e solidale.