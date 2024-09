L’AQUILA: ARRESTATI GLI AUTORI DEI FURTI AL GLOBO CENTER

Brillante operazione della 4 Sezione della Squadra Mobile di L’Aquila, che nell’ambito di attività di contrasto dei reati contro il patrimonio, nel pomeriggio del 02 settembre 2024 ha tratto in arresto 5 cittadini di nazionalità cilena, che si sono resi responsabili del furto di 9 telefoni cellulari, tutti di notevole valore, e di numerosi capi di abbigliamento all’interno di due distinte attività commerciali presenti presso il Centro Commerciale Globo Center di questo capoluogo.

L’attività investigativa traeva spunto dalla segnalazione di un cittadino, allarmato dall’atteggiamento del gruppo dei 5 giovani sudamericani, che si aggiravano con fare sospetto all’interno di un altro centro commerciale dell’area est della città.

Successivamente i predetti raggiungevano il Centro Commerciale Globo Center, dove con grande abilità ed utilizzando buste schermate per eludere i sistemi antitaccheggio, trafugavano capi di abbigliamento per un valore di 600 euro. Subito dopo entravano in un negozio di elettronica dove, eludendo la sorveglianza, riuscivano ad aprire le teche espositive e trafugare 9 telefoni cellulari per un valore di oltre 10.000 euro.

Il gruppo, che pensava di lasciare indisturbato il centro commerciale, a bordo di una vettura di colore scuro, in realtà veniva intercettato dal personale della Squadra Mobile, che nel frattempo si era messo sulle loro tracce, e, dopo averli seguiti per alcuni chilometri, li bloccava in una strada interpoderale nel territorio del comune di S. Pio delle Camere.

Nella circostanza i 5 occupanti dell’autovettura, che cercavano di disfarsi della refurtiva, uno dei quali già gravato di precedenti specifici, in accordo con l’Autorità Giudiziaria, venivano arrestati in flagranza del reato di furto aggravato in concorso.

L’Aquila, 5 settembre 2024