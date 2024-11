L’IIS A. Torlonia – B. Croce all’International Cosmic Day

Nella giornata internazionale dedicata allo studio dei raggi cosmici, sei studenti, Martina Di Ponzio, Elena Mancini e Angelica Di Carlo (Liceo delle Scienze Umane), Samuel Pasquale (Liceo Linguistico), Pietro Cidonio e Valerio Montaldi (Liceo Classico), accompagnati dal docente di Fisica prof. Arcangelo Ciccarelli, sono stati selezionati per partecipare e rappresentare l’IIS TORLONIA – CROCE presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso.

La giornata di studio è stata caratterizzata dallo studio delle ultime applicazioni della tecnica per rilevare la misteriosa presenza di raggi ionizzatati provenienti in parte dal Sole, in parte dalla nostra Galassia, in parte dalla esplosione di supernovae extragalattiche.

È seguita la misura diretta di raggi cosmici tramite gli strumenti dei laboratori con una descrizione grafica dei risultati.

I risultati sperimentali sono stati presentati in collegamento internazionale insieme alle presentazioni degli altri gruppi di studio.

Una giornata altamente formativa per i ragazzi!

Un ringraziamento alla DS prof.ssa Valentina Cannizzaro per aver sostenuto questa esperienza, alla prof.ssa Giovanna Cipolla (F S. e Referente PCTO del Liceo B. Croce) promotrice dell’iniziativa, e al prof. Arcangelo Ciccarelli per aver guidato i ragazzi in questa splendida giornata.

Complimenti!