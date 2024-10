MADRE TERESA CUCCHIARI. IL CONVEGNO PER I 290 ANNI DALLA NASCITA

Il 13 ottobre, alle 16, presso il Castello Orsini di Avezzano, il Convegno in occasione dei 290 anni dalla nascita della serva di Dio madre Maria Teresa Cucchiari, fondatrice della Congregazione delle Suore Trinitarie di Roma, un ramo della famiglia Trinitaria, per la quale è in corso la causa per la beatificazione. L’evento, patrocinato dal Comune di Avezzano, e promosso dalla Diocesi dei Marsi e dalla Congregazione delle suore della Santissima Trinità, presenterà la figura di Cucchiari come luminoso esempio di vita totalmente donata a Dio, ai fratelli e in particolare alla gioventù, e delle sue preziose opere di bene.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, l’intervento del vescovo dei Marsi, Giovanni Massaro sul tema “Madre Maria Teresa Cucchiari: donna e religiosa di misericordia nella Città di Avezzano”. Alle 16.40, madre Marie Augustine Razafiarisoa, Superiora generale della Congregazione delle suore della SS. Trinità, parlerà dell’eredità di Cucchiari e delle missioni nel mondo. Alle 16.50, Javier Carnerero Penalver, postulatore generale del’Ordine della SS. Trinità relazionerà su “L’iter per la canonizzazione della serva di Dio”. Alle 17 la relazione su “Madre Maria Teresa Cucchiari e il valore dell’istruzione” a cura del prof. Piergiorgio Basile, Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Collodi-Marini” di Avezzano. Alle 17.10 un commento musicale del maestro di violino, Beatrice Ciofani, con letture di suor Anna Chiara Ferrazza. Alle 17.30 la relazione “L’apostolato dei laici trinitari” a cura di Dolla Batour El Zoghby in Nader, Laica trinitaria e a seguire “L’apostolato nell’assistenza ai malati terminali” con il dott. Davide Barra, Dirigente medico del Gemelli Medical Center. Alle 17.50 l’intervento “Un laico innamorato di Madre Teresa Cucchiari” del dott. Luigi Marino.

Alle 18.10, nel piazzale della vicina parrocchia di San Giovanni, i bambini della Scuola dell’infanzia delle Suore Trinitarie di Luco dei Marsi, accompagnati dai loro genitori e insegnanti, accoglieranno tutti i fedeli con il canto dell’Inno in onore della madre fondatrice . Il pomeriggio si concluderà alle 18.30 con la Celebrazione della Santa Messa nella Chiesa San Giovanni, presieduta dal vescovo Giovanni Massaro.

Cucchiari nasce a Roma nel 1734 e cresce in una modesta famiglia che la educa ai valori cristiani, tanto che matura in lei il desiderio di dedicarsi a Dio e al prossimo. Innamorata della Santissima Trinità e del carisma di redenzione di san Giovanni de Matha entra a far parte del Terz’ordine trinitario. Nel 1762 fonda I’Istituto delle Maestre pie trinitarie e veste l’abito delle suore Trinitarie scalze.

In quell’occasione il cardinale vicario di Roma, Marco Antonio Colonna, le conferisce il titolo di Madre del nascente Istituto e la invia a soccorrere le giovani povere e incolte di Avezzano, suo feudo d’Abruzzo. Nel 1772 emette i voti di povertà, castità, obbedienza e perseveranza. Lavora instancabilmente alla fondazione di altre scuole a Roma e nel Regno di Napoli. Dopo 40 anni vissuti al servizio del prossimo muore il 10 giugno 1801 ad Avezzano con fama di santità. Le sue spoglie vengono deposte nel sepolcro riservato ai sacerdoti nella regia collegiata di San Bartolomeo. Dal 2021 i suoi resti mortali riposano in un’urna presso la parrocchia avezzanese di San Giovanni.