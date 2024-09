Meteo. Una circolazione instabile rimane attiva tra l’Italia e i Balcani. Il tempo per il prossimi giorni

Meteo. L’afflusso d’aria moderatamente fredda in quota e il suo riversamento nei bassi strati della Troposfera e nelle vallate sarà momentaneamente affievolito da un momento di tregua che avvenirà nel fine settimana assisteremo ad un miglioramento delle condizioni meteorologiche e il tempo risulterà stabile e soleggiato del quale, vi ribadisco che vi avrei parlato nuovamente nel nuovo aggiornamento. Nel corso dei prossimi giorni, una circolazione più fresca e instabile di origine nord-atlantica che si è generata tra l’Italia e i Balcani garantirà un peggioramento delle condizioni atmosferiche caratterizzata dal ripristino delle condizioni del tempo all’insegna della variabilità atmosferica con la probabilità che possano verificarsi rovesci di pioggia alternati a schiarite localmente anche di moderata/forte intensità nella giornata di lunedì.

Evoluzione del tempo

Il vortice di bassa pressione favorirà l’instabilità del tempo per tutto l’arco della giornata sia nella giornata di martedì che di mercoledì. Nel medio-basso Tirreno sarà posizionato un vortice di bassa pressione che consentirà l’afflusso d’aria fresca e instabile dalle aree balcaniche. Le piogge potrebbero essere più diffuse nella giornata di mercoledì, soprattutto sulle regioni centrali e meridionali e soprattutto lungo il versante ionico. Il Centro-Nord sarà coinvolto entro la giornata di giovedì quando la circolazione delle correnti d’aria a rotazione ciclonica e antioraria nel nostro emisfero boreale sia giovedì che venerdì favorirà piogge autunnali che torneranno ad interessare anche le regioni del Nord Italia. L’aria più fresca e instabile affluirà lungo il versante adriatico nuovamente cambiando di direzione di provenienza e deviando dai quadranti settentrionali a quelli orientali. In effetti, il vortice depressionario di origine extratropicale si è spostato già nelle ultime ore sui Balcani innescando l’afflusso di instabilità a causa della formazione di aree di alta pressione sulle regioni artiche e sull’Europa settentrionale dove si è originato un cuneo anticiclonico connesso all’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre lungo il meridiano di Greenwich che continuerà a garantire l’isolamento delle depressioni meteorologiche sull’Europa centrale e centro-orientale. La colonnina di mercurio sarà stazionaria e in lieve diminuzione mediante l’affluire di masse d’aria fresca attraverso le correnti d’aria dai quadranti settentrionali, di Tramontana (secca e scura) e di Maestrale, successivamente di Grecale provenienti da nord-est e da sud-est poiché in deviazione e sulla rosa dei venti si presenteranno in Levante e Scirocco, ma saranno più freschi e asciutti dirigendosi verso il week-end, il quale potrebbe essere anch’esso all’insegna dell’alternanza tra nubi e precipitazioni. Il tempo meteorologico e atmosferico non potrebbe essere in miglioramento, ci sarà lo stesso la possibilità di nuovi peggioramenti di stampo autunnale e la probabilità di nuove condizioni meteorologiche piovose e dalle caratteristiche pienamente autunnali in prossimità dell’Equinozio d’Autunno, il 22 Settembre 2024 alle ore 14.43. Se fosse possibile, vi inviterei a consultare il prossimo aggiornamento in forma scritta. Riccardo Cicchetti

Fonte immagine dell’articolo meteo: https://tg24.sky.it/cronaca/2024/05/05/previsioni-meteo-maltempo-pioggia-dove