MONTESILVANO, ANZIANO 90ENNE PICCHIATO E NARCOTIZZATO IN CASA DAI LADRI

Un anziano 90enne residente a Montesilvano è stato picchiato e narcotizzato nella sua abitazione dai ladri che sono entrati all’interno in cerca di soldi e di preziosi. Il tentativo di furto è accaduto in località Collevento. Il povero uomo è rimasto a terra, privo di sensi, per più di dodici ore. Ad accorgersi dell’accaduto, è stata la figlia che, preoccupata per il suo silenzio prolungato, è giunta alla casa di suo padre. I malviventi sono fuggiti a mani vuote. Resta, dopo questa brutta disavventura vissuta dall’anziano pensionato, il timore e la paura degli abitanti della zona che temono che episodi simili, in futuro, possano ripetersi.