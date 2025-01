Mostra di Botero al Palazzo Bonaparte di Roma: il Liceo Statale Benedetto Croce c’è!

Una splendida giornata a Roma con gli studenti delle classi 4E, 5E, 4I accompagnati dai proff. Cipolla, Congeduti, Gigli, Salini, Sgammotta, oggi in visita al Palazzo Bonaparte di Roma che ospita fino al 19 gennaio prossimo la mostra dedicata all’amatissimo artista colombiano FERNANDO BOTERO, recentemente scomparso.

Grazie a tutti gli studenti e ai docenti accompagnatori.

Un grazie speciale alla Dirigente Scolastica prof.ssa Valentina Cannizzaro per aver sostenuto l’iniziativa e alla prof.ssa Salini, promotrice dell’attività, per l’impeccabile organizzazione.

“Dicen que quien agrada a muchos no hace cosas buenas, pero yo nunca he intentado conformarme, tengo una visión muy precisa que he defendido.” (Fernando Botero)