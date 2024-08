Mostre d’arte e la festa del carnevale estivo protagonisti delle Vacanze luchesi

Alle porte del Ferragosto la rassegna estiva “Vacanze luchesi” prosegue a pieno ritmo all’insegna di arte e divertimento. Ben tre gli appuntamenti ancora in programma per il ciclo “Sette giorni d’arte”, organizzati in sinergia con l’associazione culturale Lucus, cui farà da magnifica cornice la “Casa di Olimpia”: da oggi, e fino al 18 agosto, la casa museo ospiterà la personale di Franco Alfidi; in programma dal 19 al 26 agosto l’esposizione delle opere di Adele DI Giamberardino e Francesco Paris e a seguire, dal 27 agosto al 2 settembre, riflettori accesi sulle creazioni di Italo Iacobucci e Pasquale Bianchi. Stili ed ispirazioni profondamente diversi, per gli Artisti al centro degli spazi artistici della Rassegna, ma accomunati dall’intensa e poliedrica espressività e dalla riconosciuta capacità di generare interesse ed emozioni nelle più ampie e composite platee. L’inaugurazione della mostra di pittura di Franco Alfidi, come sarà per le due esposizioni a seguire, è fissata alle 18 di oggi, lunedì 12 agosto, nella Casa di Olimpia.

Allegria e leggerezza, in una versione più colorata, fiabesca e sorprendente che mai, per la quarta edizione di “E – State Mascherati!” il carnevale estivo, targato Animaluco, che tornerà martedì, 20 agosto, dalle 19, tra viale Duca degli Abruzzi e piazza Umberto I con maschere, musica, majorette, local street food, artisti di strada, street band, sbandieratori e spettacoli diversi per una serata che, sulla scia delle scorse edizioni, promette faville.

“L’arte è come sempre tra i grandi protagonisti della nostra rassegna estiva, e con piacere abbiamo rilevato, negli anni, crescenti attenzione e partecipazione alle iniziative dedicate, così come sono diventati appuntamenti attesi e vissuti con entusiasmo gli eventi speciali come il carnevale estivo”, sottolinea la sindaca Marivera De Rosa. “Siamo nel clou dell’estate e di un’edizione delle Vacanze luchesi che ci ha confermato un’amplissima adesione a ognuno degli eventi proposti, tutti di grande caratura, nei vari generi, qualità che ritroveremo nelle iniziative in programma fino alla conclusione della rassegna, cui invito tutti a partecipare”.