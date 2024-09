Nasce nel Consiglio comunale il gruppo “Progetto Avezzano” con i consiglieri Chiantini, Gallese e Ridolfi: le priorità della città al centro dell’azione della nuova formazione

Un nuovo gruppo consiliare è nato ed è stato ufficializzato in seno al Consiglio comunale di Avezzano.

La nuova formazione si è aggregata a seguito dei passaggi, avvenuti nei mesi precedenti, con la costituzione della nuova giunta comunale che ha visto l’ingresso nella squadra di governo del Sindaco Di Pangrazio di Alessandro Pierleoni e Iride Cosimati.

Al loro posto, come noto, sono entrati in assise civica Maurizio Gentile e la ex assessore Patrizia Venerina Gallese. Quest’ultimo ingresso ha portato, quindi, alla formazione del gruppo “Progetto Avezzano” del quale, oltre alla Gallese, fanno parte Alfredo Chiantini e lo stesso Presidente del Consiglio comunale, Fabrizio Ridolfi.

Un gruppo che si rispecchia pienamente nell’azione per lo sviluppo della città, sulle orme di quanto fatto in questi anni dal Presidente del Consiglio, Fabrizio Ridolfi, nel tenere e governare l’assemblea consiliare, ponendo al centro le priorità di Avezzano e dei suoi cittadini, proseguendo nell’azione di crescita e ammodernamento del tessuto sociale ed economico locale.

«Il nostro gruppo – spiega Alfredo Chiantini – vuole dare un contributo essenziale per continuare l’azione di rinnovamento della città.

Dallo sviluppo urbano, alla viabilità, alla creazione e miglioramento delle infrastrutture, nonché azioni che incentivino la crescita economica e sociale di Avezzano, queste sono le priorità che il nostro gruppo mette al centro della propria azione.

Una azione – conclude Chiantini – che punta a rafforzare e stimolare l’opera complessiva che da quattro anni sta già portando avanti l’Amministrazione guidata dal Sindaco Giovanni Di Pangrazio».