Nella cornice di “Avezzano Bimbi” numero 4, la prima edizione della Caccia al Tesoro per ragazzi e adulti

Il 31 agosto, le principali piazze della città si trasformeranno palestre per la mente, con enigmi da risolvere per arrivare per primi al “tesoro”.

Per la prima volta nella Marsica, “Avezzano Bimbi” presenta la caccia al tesoro per i più grandi.

Da un lato il gioco della mente, dall’altro la conoscenza della “mappa” della propria città: incomincerà da Piazza Torlonia, il prossimo 31 agosto, la prima caccia al tesoro per ragazzi e adulti targata “Avezzano Bimbi”, edizione numero 4: una gara condotta per strade, vicoli reconditi e angoli urbani, che porterà i giocatori alla scoperta dell’agognato tesoro, dopo aver risolto enigmi e trovato le giuste soluzioni agli indovinelli: i giocatori si sfideranno a colpi di “genio”, tramite la soluzione di rebus fuori dall’ordinario.

La città si trasformerà con le sue piazze principali in una scacchiera perfetta, su cui potersi cimentare in prima persona. “Già sulla locandina dell’evento – spiega la consigliera comunale Federica Collalto, coordinatrice della macchina organizzativa di “Avezzano Bimbi” – c’è un enigma da risolvere per poter potersi iscrivere, in modo da stuzzicare le menti dei più curiosi a partecipare. Questo format della caccia al tesoro – continua l’amministratrice – è nato in collaborazione con la Pro Loco cittadina e con due giovanissimi ragazzi campani appassionati di enigmistica, Fabio e Antonella, che voglio ringraziare personalmente, noti sui social come “Bussolasenzago”.

Un’originale novità, quindi, per il penultimo giorno della kermesse dedicata a bambini e famiglie: si giocherà a squadre e si inizierà alle ore 16 in punto. Per partecipare alla caccia sarà necessario iscriversi entro il 28 agosto tramite un bot telegram (https://t.me/CatAvezzano_bot) con la soluzione dell’enigma presente in locandina e diffuso sui social: ad oggi, le squadre ufficialmente iscritte sono già otto.

“La gara – affermano gli organizzatori – si articola in una serie di enigmi sul modello di quelli della Settimana Enigmistica, ma con un pizzico di originalità in più: per andare avanti nel gioco si dovrà pensare fuori dagli schemi. Ogni enigma risolto – concludono i due ragazzi – punta ad un preciso luogo di Avezzano e fornisce una parola segreta che, comunicata al bot Telegram, permetterà di ricevere l’enigma successivo, in modo da poter proseguire. Vero fulcro della caccia è proprio il bot Telegram, programmato ad hoc, che garantirà una gestione imparziale della caccia e dei suoi partecipanti. È un grande esperimento ludico che, siamo sicuri, appassionerà gli avezzanesi e i marsicani: proprio in virtù della sua natura sperimentale, ci tenevamo a porgere sentiti ringraziamenti non solo all’amministrazione comunale, e in particolare alla consigliera Collalto, ma anche alla Pro Loco, per aver creduto per primi nel nostro progetto e per averci permesso di realizzarlo. Nonostante la complessità degli enigmi renda l’evento adatto prettamente ad un pubblico adulto, nulla vieta che possano partecipare anche famiglie intere con figli più piccoli. Ci auguriamo che sia una gara appassionante e che aiuti ad apprezzare ancora di più i bellissimi angoli, a volte poco frequentati, della città di Avezzano”.

Per restare aggiornati, si può seguire la pagina Instagram @bussolasenzago (https://www.instagram.com/bussolasenzago ).