Nuovi viaggi-evento di Grimaldi Lines: letteratura, tradizione e Capodanno a bordo

Grimaldi Lines continua a rivoluzionare il concetto di viaggio in traghetto, offrendo nuove esperienze in cui cultura, divertimento e gastronomia si incontrano a bordo delle proprie navi. Con i viaggi-evento, infatti, Grimaldi punta a trasformare il tragitto verso la destinazione in una parte centrale dell’esperienza. In particolare, l’autunno e l’inverno 2024 vedono in programma due iniziative di richiamo per il pubblico: la rinnovata edizione de Una Nave di Libri e un esclusivo viaggio di Capodanno a Barcellona.

Il primo appuntamento, Una Nave di Libri, è fissato per il 13-17 novembre sulla tratta Napoli-Palermo. Il tema dell’edizione autunnale è dedicato alla letteratura e alla cultura, offrendo ai passeggeri un’occasione per immergersi in una serie di attività intellettuali e artistiche. A bordo, sono previsti incontri con scrittori, giornalisti e artisti, che racconteranno i loro progetti e discuteranno di letteratura e arte con il pubblico. Questo evento annuale, che nella sua versione primaverile si svolge abitualmente sulla tratta Civitavecchia-Barcellona, si propone di rendere il tragitto un’esperienza arricchente e stimolante. Durante la sosta a Palermo, sono organizzate escursioni culturali alla scoperta del patrimonio storico-artistico della città, accompagnate da degustazioni di piatti della cucina siciliana, con la presenza di chef e maestri pasticceri rinomati.

A fine anno, Grimaldi Lines propone anche un’opzione speciale per chi desidera trascorrere il Capodanno in modo originale. Il viaggio-evento verso Barcellona, dal 30 dicembre al 3 gennaio, prevede un programma ricco di intrattenimento e relax per festeggiare l’arrivo del 2025. A bordo della nave, gli ospiti potranno godere di cene a tema, spettacoli dal vivo e musica, in un clima festoso che culminerà con i festeggiamenti della notte di San Silvestro. Una volta arrivati a Barcellona, i passeggeri avranno la possibilità di visitare la città catalana durante uno dei periodi più vivaci dell’anno, con eventi locali e celebrazioni che rendono la capitale catalana un luogo di attrazione turistica imperdibile per il Capodanno. Grimaldi ha ideato questo evento come un modo per combinare il viaggio e la festa in una cornice unica, offrendo un’esperienza che va oltre il classico trasporto.

Turismo scolastico e viaggi di istruzione a tema

Oltre ai viaggi-evento, Grimaldi Lines sta puntando a coinvolgere un pubblico più ampio, con programmi dedicati al turismo scolastico e alla formazione. Il progetto Grimaldi Educa, dedicato alle scuole, permette agli studenti di vivere esperienze didattiche e formative a bordo, con attività che spaziano dalla cultura alla scienza, fino all’orientamento professionale. Il programma prevede anche percorsi legati alle competenze trasversali e all’orientamento, che possono essere adattati in base ai vari indirizzi scolastici. Queste esperienze di viaggio educativo sono progettate per stimolare la curiosità degli studenti e offrire loro un ambiente di apprendimento unico, che combina la didattica tradizionale con attività più interattive e coinvolgenti.

Questi viaggi-evento riflettono la visione innovativa di Grimaldi Lines, che punta a fare della traversata non solo un mezzo per raggiungere la destinazione, ma una parte integrata e memorabile dell’avventura. Con le sue proposte culturali, educative e di intrattenimento, la compagnia sta trasformando i traghetti in veri e propri spazi di esperienza, rispondendo alle esigenze di un pubblico sempre più alla ricerca di attività uniche e fuori dall’ordinario.

Prenotazioni e organizzazione del viaggio

Con la crescente popolarità dei viaggi-evento in traghetto, organizzare una traversata richiede un approccio più dettagliato, soprattutto durante i periodi di alta stagione o in occasione di eventi speciali come il Capodanno a bordo e il tour letterario Una Nave di Libri. Portali come NetFerry sono diventati fondamentali per chi desidera pianificare il proprio viaggio in traghetto, offrendo un sistema di prenotazione intuitivo che permette di confrontare facilmente orari, tariffe e disponibilità per le principali rotte e compagnie, come Grimaldi Lines, Moby e GNV. I passeggeri possono così valutare le diverse opzioni di viaggio, scegliendo tra cabine standard, sistemazioni di lusso, o pacchetti specifici per eventi.

Inoltre, piattaforme come NetFerry non solo facilitano l’acquisto dei biglietti, ma mettono anche a disposizione informazioni aggiornate sui servizi a bordo, dalle sale ristorazione ai programmi di intrattenimento, consentendo a chi partecipa a questi viaggi tematici di organizzare ogni aspetto dell’esperienza. La possibilità di prenotare con anticipo eventi esclusivi, come il viaggio culturale verso Palermo o la festa di Capodanno a Barcellona, offre ai viaggiatori la garanzia di un’esperienza unica, personalizzata in base ai propri interessi e alle proprie esigenze di comfort. Se vuoi maggiori informazioni o prenotare direttamente il tuo viaggio visita la pagina dedicata di NetFerry per le prenotazioni dei traghetti di Grimaldi Lines.