PAURA E TERRORE AL SUPERMERCATO TODIS DI MONTESILVANO: RAPINATORE, CON UN ‘ARMA IN PUGNO, SI FA CONSEGNARE L’INCASSO

Momenti di vero terrore e paura al supermercato Todis in via Egitto di Montesilvano nelle prime ore di oggi pomeriggio hanno vissuto i clienti e il personale dipendente quando, un rapinatore a volto coperto e con un’arma in mano ,è entrato in azione assalendo alcune cassiere facendosi consegnare la somma di denaro presente, in quel momento, nelle casse. Dopo averlo preso, si è dileguato in ben che non si dica senza lasciare alcuna traccia. Probabilmente, un complice all’esterno del locale commerciale lo stava aspettando per la fuga. Il bottino, da una prima stima fatta dalle forze dell’ordine, dovrebbe ammontare a 2.600 euro.