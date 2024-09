Pd Celano: Emergenza scuole e viabilità. Natalini: “Agire subito per garantire sicurezza e funzionalità”

“Con l’inizio del nuovo anno scolastico ci troviamo a dover evidenziare ancora le gravi criticità irrisolte nei diversi istituti. La situazione è particolarmente grave per la scuola ‘Beato Tommaso’, che accoglie circa 400 studenti e non ha ancora ottenuto, a distanza di un anno dall’inaugurazione, il certificato di agibilità. Questo sembra derivare dalla mancanza dell’attestazione dei componenti in calcestruzzo armato precompresso” lo afferma il segretario del Pd, Ermanno Natalini. “Genitori preoccupati si sono rivolti a noi per segnalare la situazione. L’amministrazione ha avviato un costoso contenzioso giudiziario ma ad oggi non abbiamo risposte e chiarimenti. È inaccettabile che la sicurezza di studenti e lavoratori sia lasciata in sospeso”.

Natalini sottolinea un ulteriore motivo di preoccupazione: “Il cantiere all’esterno dell’edificio interferisce con le attività didattiche, generando rumore, polvere, fango e rendendo l’ambiente scolastico insalubre e pericoloso. Inoltre, sono emersi limiti significativi nella funzionalità della struttura a causa del dimensionamento degli spazi. Alcuni risultano grandi e inutilizzabili mentre altri sono angusti. Le uscite di sicurezza, inoltre, sono pericolose poiché si affacciano direttamente nell’area interessata ancora dai lavori”.

“Non va meglio” afferma ancora Natalini “all’istituto ‘Madonna delle Grazie’, dove gli stessi consiglieri di maggioranza avevano dichiarato mesi fa che l’edificio si trovava in una zona a forte rischio idrogeologico. Da allora, però, non si è più saputo nulla, lasciando famiglie e personale scolastico nell’incertezza. Anche la scuola ‘D’Annunzio’ presenta criticità significative alle uscite di emergenza, problemi persistenti di manutenzione e una gestione del traffico e dei parcheggi che continua a creare disagi”.

“Recentemente, i Vigili del Fuoco e la ASL hanno emesso prescrizioni urgenti che si aggiungono alle gravi problematiche esistenti e a cui il Comune deve adeguarsi. Come Pd, chiediamo un intervento immediato per risolvere queste criticità. Esprimiamo solidarietà a studenti, docenti, lavoratori della scuola e famiglie e torniamo a chiedere la pubblicazione dei certificati di agibilità di tutti gli istituti, la risoluzione urgente delle problematiche di sicurezza e un piano traffico adeguato. L’amministrazione comunale è in ritardo e deve dimostrare responsabilità e agire prontamente” conclude Natalini.