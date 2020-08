PESCARA, GIOVANE RAGAZZA 22ENNE RICOVERATA IN OPEDALE DOPO ESSERE RISULTATA POSITIVA AL CORONAVIRUS

Una ragazza 22enne di Pescara è stata ricoverata presso il locale ospedale dopo essere risultata positiva al coronavirus da test effettuati su di lei. Da una prima ricostruzione dei fatti, sembra che la giovane abbia frequentato in città i locali della movida e che abbia trascorso un periodo di vacanze in un’altra regione. Sono in corso da parte dell’autorità sanitaria, il tracciamento dei contatti che risulterebbero, ad un primo screaning, essere un centinaio.