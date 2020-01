PESCARA, INCIDENTE STRADALE FRA DUE AUTO SULLA RAMPA DELLA CIRCONVALLAZIONE NEI PRESSSI DELLA TIBURTINA : QUATTRO I FERITI

Oggi pomeriggio, nei pressi dell’aeroporto sulla circonvallazione che collega Francavilla al Mare a Montesilvano, si sono scontrate due autovetture, una Nissan Micra e una Fiat Punto, che viaggiavano in direzione opposta. L’urto, da come raccontano alcuni testimoni, è stato violentissimo. I feriti sono stati in totale quattro e fortunatamente, una volta trasportati al più vicino ospedale, le loro condizioni sono risultate non gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la polizia stradale, la polizia locale e i vigli del fuoco. Sono in corso, ancora, le indagini per chiarire le cause dello scontro e le responsabilità. La rampa è rimasta chiusa in entrata e in uscita per tutta la durata delle operazioni di soccorso, rimozione dei veicoli e ripristino del manto stradale.