Progetto “Sotto-Sopra” itinerario multidisciplinare archeologico-naturalistico sul prosciugamento del lago del Fucino

– visite guidate presso i Cunicoli di Claudio, Sentiero della Pace, Grotta di Ciccio Felice, Riserva Naturale del Monte Salviano – cofinanziato dalla Fondazione Carispaq Ambito d’intervento: valorizzazione delle emergenze archeologiche della provincia- cofinanziato dal Comune di Avezzano- cofinanziato dalla cooperativa AMBeCO’

E’ iniziato il progetto, a titolo gratuito per gli alunni delle scuole di Avezzano e per gruppi di turisti, denominato “Sotto-Sopra”, che intende fornire un nuovo punto di vista per la comprensione e l’interpretazione di un luogo che racchiude in sé storia, archeologia, natura, offrendo un filo conduttore tra ciò che c’è “sotto” e come l’uomo si è rapportato con la natura, dominandola, e quello che c’è “sopra”, con la Grotta di Ciccio Felice, luogo di riparo nel corso della storia.

Dalla straordinaria opera di ingegneria idraulica, che ha permesso il prosciugamento del Lago del Fucino, alla storia dei bombardamenti della seconda guerra mondiale, dalle modifiche ecologiche ed economiche della Piana del Fucino, alle valenze floro faunistiche della Riserva del Monte Salviano.

La strategia che tale progetto intende mettere in atto considera il patrimonio culturale storico e naturalistico come un “investimento”, generatore di memorie, valori, in grado di dialogare con la peculiarità e l’identità dei luoghi.

Le attività proposte intendono valorizzare non solo le risorse culturali archeologiche e naturalistiche singolarmente ma il loro insieme che conferisce l’identità ad un territorio.

Si evince da questo, come valorizzare il territorio sia un processo in cui ciascun elemento deve lavorare in sinergia per poterlo sviluppare e promuovere.

Il circuito turistico “Sotto-Sopra”, proposto da AMBeCO’, è finalizzato alla ricerca di un connubio tra innovazione e valorizzazione del patrimonio culturale con attenzione alle specificità locali.

E’ previsto un pacchetto specifico per le scuole, di ogni ordine e grado, e un pacchetto per famiglie, adulti e bambini.

Il percorso ha diversi step: la visita guidata ai Cunicoli di Claudio, con archeologi e guide turistiche accreditate, la passeggiata naturalistica del Sentiero della Pace e la visita alla Grotta di Ciccio Felice che saranno realizzati invece da guide escursionistiche ed educatori ambientali qualificati dello staff di AMBeCO’.