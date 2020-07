SANTA TERESA DI SPOLTORE, E’ IN GRAVI CONDIZIONI ALL’OSPEDALE DI PESCARA UN 38ENNE CHE SI E’ SCONTRATO CONTRO UN AUTO CON LA SUA MOTO

Un 38enne originario del molise , ma residente a Spoltore si trovo ricoverato in gravi condizioni nel reparto di ortopedia dell’ospedale di Pescara per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto a Santa Teresa di Spoltore questo pomeriggio. L’uomo, con la sua moto, ha impattato contro un auto. Il conducente dell’autovettura se l’è cavata con lievi lesioni. Anche un pedone è stato colpito dalla moto senza contusioni, grazie a Dio, rilevanti. Sul fatto indagano gli agenti della polizia municipale.