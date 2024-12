Si riuniscono a 34 anni dal diploma: una giornata di ricordi, commozione e risate per gli ex studenti della classe v^, sezione H,  del “Galileo Galilei” di Avezzano

Gli studenti della classe V^, sezione H, dell’Istituto tecnico per ragionieri “Galileo Galilei” di Avezzano, nella giornata di ieri, si sono ritrovati, presso il ristorante “Il Ragno”, in S. Benedetto dei Marsi, per una conviviale, volta a festeggiare i 34 anni dal diploma e per lo scambio degli auguri natalizi. Incontrarsi dopo diverso tempo ha fatto vivere una forte e stupenda sensazione ed emozione, soprattutto perché é stata una classe nella quale ha sempre prevalso lo spirito di amicizia, di collaborazione e di solidarietà. Con l’impegno di qualche compagno, capeggiato da Francesco di Stefano, da tutti soprannominato “cemento”, che ha ricevuto i sentiti e partecipati ringraziamenti dei presenti, si è riusciti a rintracciare tutti i componenti della classe, insieme a qualche docente e, grazie alla creazione di un gruppo wathsapp, ad arrivare, in brevissimo tempo, ad organizzare questa bellissima giornata/”rimpatriata”. Qualcuno, per parteciparvi, senza esitazione alcuna, e’ tornato anche da lontano, a conferma della compattezza e dell’amicizia che ha sempre contraddistinto la classe e, soprattutto, uno splendido gruppo di Amici/che, che si è mantenuto unito e compatto anche dopo tutti questi anni. Ognuno di loro, a suo modo, ha contribuito a rendere unica l’esperienza non solo cognitiva ma anche umana. La giornata, durante la quale sono riaffiorati, con spensieratezza, i ricordi dell’età più bella, é volata via in un attimo e si é conclusa con un generale e commosso abbraccio fraterno e la promessa di ritrovarsi di nuovo, tutti insieme, al più presto, per scrivere una nuova pagina del libro “cuore”..

Vi hanno partecipato:

Mena Macera

Prof. Mantini Marco

Laura D’Orazio

Milanese Roberta

De Meis Alessandra

Tonelli Elena

Francesco di Stefano

Monica Raglione

Murzilli Franca

Luciano Mastrodicasa

Massimiliano Di Renzo

Grassi Tiziana

Valletta Giuseppe

Prof. Santilli Emidio

Russo Gianvito