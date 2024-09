Sicurezza Tiburtina-Valeria, Conte (Pd):“È diventato un bagno di sangue”

Km di strada che segnano, puntualmente, la fine della vita dei centauri



“Solo qualche ora fa c’è stato l’ennesimo incidente mortale sulla Tiburtina Valeria, dove ha perso la vita, nel giorno del suo 36esimo compleanno, un giovane centauro”ha commentato Conte, “un giovane motociclista è morto sotto gli occhi dei compagni con i quali percorreva le nostre strade. Questa strada, soprattutto da marzo a settembre, nel tratto che attraversa Carsoli, Sante Marie e arriva fino a Tagliacozzo è frequentata da moltissimi motociclisti provenienti per lo più da Roma e dalle zona limitrofe. Ogni anno assistiamo a tristi scenari sugli incidenti per lo più mortali.



“Chiediamo, con effetto immediato, alla Prefettura dell’Aquila un tavolo tecnico con i Sindaci dei territori interessati, il Presidente della Provincia, e delle forze dell’ordine, affinché si arrivi, in maniera repentina, ad una ragionevole soluzione” sottolinea Andrea Conte, Segretario del Partito Democratico di Sante Marie