Rigenera Festival Calascio con la direzione artistica di Antonia Renzella, direttrice del TRA Teatri Riuniti d’Abruzzo e Giacinto Damiani, direttore editoriale della casa editrice Ricerche&Redazioni, progetto che punta a “risvegliare” l’attrattività del borgo storico di Calascio all’interno del progetto pilota di rigenerazione culturale, sociale ed economica “Rocca Calascio – Luce d’Abruzzo” del Comune di Calascio, selezionato dalla Regione Abruzzo nell’ambito della misura del PNRR del Ministero della Cultura (Linea A – M1.C3 – Investimento 2.1– “Attrattività dei borghi”), finanziate dall’Unione europea – NextGenerationEU. Storie e culture degli Appennini tema dell’edizione 2024 della rassegna “Libri d’Alta Quota“, prosegue con gli eventi dell’intenso programma del 13 e 14 agosto.

Programma 13 agosto

ore 17:30 Passeggiate per gli Abruzzi di Ferdinand Gregorovius (lanieri Edizioni) – Aia di Sant’Antonio, ne parlano Barbara Delli Castelli e Alessandra Renzetti;

ore 18:15 Rime Sbauttite di Gino Bucci l’Abruzzese Fuori Sede (Ricerche&Redazioni Edizioni) – Aia di Sant’Antonio dialoga con l’autore Novella Di Paolo

ore 19 Una Patria in salita déi e meraviglie in Appennino di Gian Luca Diamanti Rudis Edizioni Aia di Sant’Antonio dialoga con l’autore Sabrina Giangrande.

Programma 14 agosto

ore 17:30 Abruzzo senza tempo di Francesco Stoppa (Menabò Edizioni) – Aia di Sant’Antonio dialoga con l’autore Gaetano Basti;

ore 18:15 Corrado di Paolo Di Censi (Another Coffee Stories Edizioni) – Aia di Sant’Antonio dialoga con l’autore Fiorella Gentile

ore 21:30 Notturno D’autore Teatro immersivo itinerante a lume di candela a cura di Antonia Renzella con: Alessandro Coccoli, Sandro Calabrese, Gemma Maria La Cecilia e Antonia Renzella – Aia di Sant’Antonio. «E’ uno spettacolo che si consuma camminando su un percorso come una via crucis laica a stazioni -spiega Antonia Renzella– nelle suggestive location dei borghi e dei castelli: spettatori viandanti che seguono altrettanti attori viandanti. Sei personaggi per sei storie scaturite dalla penna di grandi autori classici e contemporanei, che si consegnano allo spettatore-avventore di turno, secondo un criterio di “affinità elettiva” un “a tu per tu” tra attore e spettatore per un’esperienza di teatro immersivo e site-specific».

Lo spettacolo è organizzato per turni di 20 spettatori, prenotazioni al numero: 3285465712.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e in caso di maltempo, si terranno all’interno della Chiesa di San Leonardo nel borgo di Calascio.