ULTIMO APPUNTAMENTO DI SENTIERI E SAPORI: QUESTA SERA LA NOTTE VERDE IN OCCASIONE DI AVEZZANO IN MOVIMENTO

In concomitanza con la festa dello sport, musica, balli e spettacolo nel centro città

Terzo e ultimo appuntamento delle notti di musica e spettacolo di Sentieri e sapori. Questa sera, mercoledì 11 settembre, in concomitanza dell’evento Avezzano in Movimento, il centro città si animacon una serata ricca di emozioni, spettacoli e gruppi musicali. Notte “verde” quindi sulla scia del film Bianco, Rosso e verdone, per concludere la serie di eventi promossi dal Comune e con l’organizzazione di ConfEsercenti.

Nella piazza che già ospita le tante attività sportive della città, alle 19 saliranno sul palco i vari gruppi di ballo “Aryzona line dance school” di Arianna Pulsoni, “Amici della danza” di Carmelina Del Fosco, “Golden dancing Verna” – Danza classica, Danza orientale, Moderno e Latino, “New fitness” di Daria Cicchinelli, “Bailando” di Daniela di Matteo, “ASD Numero Uno Antony” di Luca Villanucci. A seguire, saliranno i componenti di Euphoria, band vincitrice dell’Area Sanremo 2023.

Anche in questa serata, saranno diversi i punti musicali che arricchiranno l’atmosfera nei pressi dei locali nelle strade del centro città. Gli artisti musicali di questa seconda serata saranno i seguenti: Milady, Incanto Events, Codice Rap, Argon and the affers, Marsica Centrale, Massimo Parisse, Italian Job, The Smics, Luigi Di Berardino e Sidera Trio.