Un Viaggio tra Emozioni d’Autunno a Cerchio

Il 16 e 17 novembre 2024, il suggestivo borgo di Cerchio si trasformerà in una vivace celebrazione autunnale con l’evento “Il Borgo di San Martino”, organizzato dalla Pro Loco Cerchio con il patrocinio del Comune di Cerchio.

L’evento, sotto il tema “Emozioni d’Autunno”, promette un’esperienza unica immersi nelle tradizioni della stagione. I visitatori potranno godere di una varietà di attività dedicate a tutte le fasce d’età.

La festa avrà inizio il 16 novembre con l’apertura del borgo alle 16:30, seguito da una serie di attività coinvolgenti tra cui laboratori per bambini e una caccia al tesoro alle 17:00. Le cantine e gli stand gastronomici apriranno alle 18:00, offrendo un’ampia gamma di specialità culinarie. Alle 19:00, il borgo si animerà con uno spettacolo teatrale scritto da Ezio Forsano e ispirato al miracolo di San Martino. Questo emozionante spettacolo, recitato da Valerio Zavarella e presentato da Sara Paneccasio, celebra la generosità e i miracoli del santo. Seguirà musica live e l’arrivo degli artisti di strada.

Il giorno successivo, 17 novembre, le festività continueranno con l’apertura delle cantine e degli stand gastronomici alle 11:00. I visitatori potranno esplorare i paesaggi autunnali con un evento intitolato “Chi cerca trova” alle 12:00, accompagnati da musica live fino a sera con band come “Alabama Dixie Band” e “The Jesters Group”. La giornata si concluderà con la chiusura del borgo alle 22:00.

Questo evento rappresenta un’opportunità perfetta per immergersi nelle tradizioni locali e godere dell’atmosfera unica del borgo di Cerchio dove ogni angolo racconta una storia e ogni sapore regala un’emozione.