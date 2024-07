Vivi Ortucchio: continuano gli eventi in programma al Castello Piccolomini

Il 27 luglio la presentazione del volume “Ti racconto così” (One Group Edizioni) di Goffredo Palmerini

Tra storie, personaggi ed eventi, Palmerini ripercorre un anno di vita “con l’animo dell’esploratore”

Ancora un incontro nel suggestivo scenario del Castello Piccolomini, diventato quasi un emblema di Ortucchio. Il 27 luglio, protagonista dell’appuntamento, che si terrà alle ore 17:30, Goffredo Palmerini, da sempre impegnato nella politica (per anni è stato assessore e vice Sindaco del Comune dell’Aquila), nel mondo dell’associazionismo e oggi apprezzatissimo giornalista e scrittore. A Ortucchio Palmerini parlerà della sua ultima opera, “Ti racconto così”, che si avvale della presentazione di Pierfranco Bruni mentre la prefazione è di Lucilla Sergiacomo.

Già numerose le recensioni, gli articoli apparsi sulla stampa internazionale dedicati a “Ti racconto così”, come quella di Franco Presicci, giornalista e scrittore, già cronista del quotidiano Il Giorno, che definisce Palmerini un “giramondo attento ai fatti di cronaca e alle storie di uomini che hanno oltrepassato i confini per andare a cercare pane o fama altrove”, o di Gabriella Izzi Benedetti: “Goffredo Palmerini è scrittore autentico, la sua scrittura di asciutta eleganza, coinvolge. Egli ha l’animo dell’esploratore; come un folletto gira il mondo, ma c’è un punto fermo nella sua esistenza, L’Aquila. Ciò non toglie che non mi meraviglierei affatto se lo sapessi in procinto di partire per la Luna o per Marte”.

Tanti i personaggi, gli eventi, le storie con protagonista l’Abruzzo raccontate in queste pagine: storie e ricordi dedicati a persone che hanno realizzato qualcosa di straordinario cui Palmerini rende il doveroso omaggio. Tra i meriti di Goffredo Palmerini, quello di diffondere ogni giorno nel mondo notizie che raccontano la nostra terra, e che contribuiscono a creare un ponte tra l’Abruzzo e l’Altra Italia di cui è diventato un vero punto di riferimento.

Alla presentazione di “Ti racconto così”, organizzata dall’Associazione Nuovo Corso in collaborazione con il Comune di Ortucchio, saranno presenti il Sindaco Raffaele Favoriti e Francesca Pompa, Presidente One Group Edizioni. A moderare l’incontro, Giovanna Chiarilli.

Inoltre, nelle “scuderie” e nella sala della Torre del Castello Piccolomini, è possibile visitare le mostre “C’era una volta un re…” con scene abilmente riprodotte da Orante Ventura per ricordare i giochi e i mestieri che hanno segnato la vita degli ortucchiesi, e “Tra Cielo e Terra – Cercando il mio silenzio”, con i disegni di Gerardo Ventura.